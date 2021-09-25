لتجنب الملل ..أفكار رومانسية لقضاء ليلة رومانسية للمتزوجين

تتغير الحياة بعد الزواج، أنت تشارك حياتك وحبك ومنزلك مع شريك حياتك كل يوم، و تبدو الأشياء جديدة ومثيرة جدًا في البداية ، ولكن مع مرور السنين و وقوعك في روتين الحياة الأسرية ، يبدو أن الشرارة تتلاشى بسبب المسؤوليات العديدة والأولويات المتغيرة في الحياة.

لذلك نرصد في التقرير التالي وفقا لموقع “bonobology ” مجموعة من الأفكار الرومانسية للمواعيد الليلية للمتزوجين:

خطط لقضاء ليلة في المنزل

متى كانت آخر مرة لعبت فيها لعبة لوحية مع شريكك؟ إذا كنت لا تتذكر ، يجب أن تخطط لذلك قريبًا. ليالي اللعب منعشة ، خاصة عندما تكون مع زوجك أو زوجتك، أنت تقاتل ، تغش ، تحاول الفوز ، لكن الأهم من ذلك كله ، أن لديك أقصى درجات المرح.

الذهاب إلى حفلة موسيقية

إذا كنتما تستمتعان بالموسيقى ، فإن حضور حفلة موسيقية حية لفرقتك المفضلة مع شريك حياتك سيكون فكرة رائعة عن المواعدة الليلية.

نزهة عبر الشوارع ليلاً

سيكون المعرض المسائي أو السوق الليلي جوًا ملونًا لقضاء ليلة في موعد غرامي بين الزوجين، و يمكنك فقط المشي معًا ، وتجربة طعام الشارع معًا ، وشراء أشياء غير تقليدية لبعضكما البعض أو منزلك الجميل.

الرقص معا

يمكن للرقص أن يبرز الجنون بداخلك، يمكن أن يساعدك أيضًا على الاسترخاء وأن تكون على طبيعتك، لذا اختر مكانًا به موسيقى جيدة وقم بالرقص مع زوجك أو زوجتك.

مشاهدة أفلام

إذا كنت أنت وشريكك من عشاق الأفلام ، فما الذي يمكن أن يكون أفضل من ليلة فيلم ، ويمكن مفاجأة شريكك بتذاكر لأحدث فيلم في دور السينما.

طهي وجبة معًا

ربما تكون قد ذهبت إلى الكثير من المطاعم لقضاء ليلة في موعد غرامي، لماذا لا تفعل شيئا مختلفا الآن؟ اصعد إلى السيارة ، وتسوق لشراء المكونات ، وعد إلى المنزل ، وقم بإعداد وجبة لذيذة معًا.

شاهد عرضًا كوميديًا

أتطلع إلى ليلة مريحة؟ ثم احصل على تذاكر لعرض كوميدي مباشر حيث يمكنكما الضحك بصوت عالٍ لذلك ، يمكن أن يكون الذهاب إلى عرض كوميدي احتياطي طريقة جيدة للتخلص من التوتر بعد يوم متعب في العمل والمنزل.

الذهاب في نزهة في الطبيعة

إن التجول في المدينة مع ال الدجيج شيء ، والمشي وسط الطبيعة ، محاطًا بالخضرة والصمت شيء آ، يمكن أن تختاري أي مسار طبيعي ، في الغابة أو على طول الساحل ، واذهب في نزهة في المساء.

هل لديك ليلة كاريوكي

هل تستمتع بالغناء؟ ثم اذهب إلى ليلة موعد كاريوكي،ليس عليك أن تكون مغنيًا متمرسًا أو محترفًا لتغني أغانيك المفضلة في الكاريوكي، فقط تعرف على اللحن وغني وكأنك لا تهتم بالعالم.

خطط لقضاء إجازة صغيرة في أحد الفنادق

للتخطيط لقضاء إجازة صغيرة أو إقامة عن طريق حجز غرفة في فندق قريب وقضاء يومين معًا. قد لا يكون هذا ممتعًا مثل الإجازة ولكنه يمنحك وقتًا بعيدًا عن الطحن اليومي في المنزل وتدليل بعضكما البعض.

خطط لقضاء ليلة شواء

قد تكون هذه فكرة جيدة لقضاء ليلة مريحة مع شريكك دون الحاجة إلى الخروج للخارج، ما عليك سوى إعداد شواية شواء في الفناء الخاص بك والحصول على حزمة من البطاقات وشواء الخضار والدجاج المتبل.

جرب طعامًا جديدًا

اختر مطعمًا يقدم مأكولات لم يجربها كلاكما من قبل استمر في تجربة عناصر جديدة من القائمة واستمتع بالمساء سواء كنت تحب الطعام أم لا ، ستستمتع بوقتك.