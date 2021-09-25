التشيك تسجل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم السبت، تسجيل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات جراء إصابتهم بكوفيد-19 قد انخفض بواقع 10 حالات ليصل إلى 169 شخصا، من بينهم 27 شخصا في حالة حرجة.

وأشار الراديو إلى أنه في المتوسط هناك 29 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة، إلا أن العدد يختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى، موضحا أن العاصمة براغ لديها أعلى عدد إصابات، وصل إلى 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليونا و690 ألف حالة، فيما تجاوزت الوفيات 30 ألفا و400 حالة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ؛كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.