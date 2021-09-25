نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من أكثر الكلمات البحثية شيوعًا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إعلان النتيجة ورابط وخطوات الاستعلام.

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2021 معرفة اسم الكلية المرشح لها الطالب سواء بالشعبة العلمية أو الأدبية بناء على قواعد مكتب التنسيق من خلال الموقع الرسمي للتنسيق عبر هذا الرابط ( من هنا) عقب إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام حيث تم توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المتاحة لهم وفقا للبيانات التي تم تسجيلها من قبل والخاصة بالمجموع و شعبة الطالب الدراسية المقيد بها و التوزيع الجغرافي و وجود أماكن شاغرة بالكلية أو المعهد الراغب فيه الطالب.



خطوات الاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من المتقدمين بأورقهم في تنسيق المرحلة الثالثة الاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تحديد شعبة الطالب الدراسية المقيد بها ( علمي، أدبي)

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ..)

كتابة المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية

الضغط على زر الإستعلام

ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب وفقا لضوابط مكتب التنسيق ( اسم الكلية والجامعة)

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خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق 2021

موعد إعلان نتيجة التنسيق 2021

يرغب الطلاب في معرفة موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والتي سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية حيث تم تفعيل لينك تسجيل رغباتهم خلال الفترة من الخميس الماضي ويستمر حتى الاثنين المقبل على أن يتم إعلان نتيجة طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني معا عقب مرور 72 ساعة فقط من غلق باب التسجيل.