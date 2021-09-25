السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقب تصريحاته.. الرئيس الأمريكى يجهز ضربة قوية لدونالد ترامب

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يحمي السجلات المتعلقة بالرئيس السابق، دونالد ترامب، في طلب المحققون بلجنة بالكونجرس الاطلاع عليها.

وتلك السجلات هى سجلات توثيق المرحلة التي رافقت اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي، قبيل تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وحول تصريحات ترامب الأخيرة بأنه سيقاوم مذكرة استدعاء لجنة التحقيق في الحادثة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الأمر في النهاية سيقع على عاتق بايدن.

وتابعت ساكى "نحن نأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة لقد توصل الرئيس إلى قناعة مفادها أنه لن يكون من المناسب منح ترامب الامتياز التنفيذي"، وهو إجراء سمح للرئيس بإبقاء السجلات سرية، حتى في ظل مطالبات من الكونجرس والقضاء.

وبينما استخدم الرؤساء السابقون، عندما كانوا في السلطة هذا الامتياز، بناءً على طلب من أسلافهم، إلا أن ساكي قالت إن ما حدث في مبنى الكابيتول يستحق الشفافية.

وقالت ساكى فى تصريحات صحفية "إننا نعمل عن كثب مع لجنة الكونجرس وآخرين وهم يتوصلون إلى حقيقة ما حدث في السادس من يناير، وهو يوم مظلم للغاية في ديمقراطيتنا".

وتأتى تعليقات ساكي عقب استدعاء لجنة التحقيق في الكونجرس عددا من كبار مساعدي ترامب للإدلاء بشهادتهم في الحادثة، تحت القسم.

وقال ترامب في بيان إنه سيقاوم أي طلب استدعاء بناء على الامتياز التنفيذي.

والخميس الماضى، تلقى 4 أشخاص من الدائرة المقربة من دونالد ترامب مذكرات استدعاء للمثول أمام لجنة في الكونجرس للإضاءة على ما قاله الرئيس السابق وعلى ما فعله بالضبط يوم اقتحم مثيرو شغب مبنى الكابيتول في وقت سابق من العام الحالي.

ويضيق محققو الكونجرس الخناق على الملياردير الجمهوري الذي يتهمه الديمقراطيون بالمسؤولية عن الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول رمز الديموقراطية الأميركية في واشنطن في 6 يناير.

ولجنة التحقيق الخاصة هذه التي يسيطر عليها الديمقراطيون والتي وصفها ترامب بأنها متحيزة، مهتمة خصوصا بمارك ميدوز، مسؤول موظفي إدارة ترامب في ذلك الوقت.

البيت الأبيض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب اقتحام الكونجرس الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

سعر الدولار اليوم السبت 25-9-2021 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

استقالة 113 قياديًا من حركة النهضة التونسية

وزيرة البيئة: مصر تدعم المملكة المتحدة للخروج بمؤتمر مناخ ناجح

فى ذكراه السابعة.. كواليس لحظات خالد صالح الأخيرة بمركز مجدى يعقوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس