السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترقب في تونس مع إعلان الحكومة الجديدة

قيس سعيّد
قيس سعيّد

تسود حالة من الترقب في تونس اليوم السبت،  حيث من المقرر أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، التشكيلة الحكومية واسم رئيس الحكومة.

وكان سعيّد قد عزل رئيس الحكومة وجمّد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي مؤكدًا أنه يسعى لإنقاذ البلاد.

وفي سياق منفصل، قرّر الرئيس التونسي رفع حظر التجول الليلي المطبّق في البلاد منذ العام 2020 للحد من انتشار وباء كوفيد- 19، كما أقرّ ضرورة إبراز شهادة تطعيم كاملة خلال المشاركة في التظاهرات العامة والخاصة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأحد، على ما أوضحت الرئاسة التونسية في بيان أمس الجمعة.

وبينت الرئاسة أنه سيتم "السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد- 19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح".


 

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