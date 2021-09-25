رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، ختام الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة آفاق جديدة الزراعية بمركز بلاط.

وقال الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة، إن الدورة شارك فيها 50 طالبًا وطالبة من كلية الزراعة ومن خريجي الكلية للتدريب على الأعمال الزراعية بمزارع المؤسسة بمركز بلاط ، حاضر فيها أساتذة من مختلف الأقسام بالكلية.

ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

وأضاف أن البرنامج التدريبي تضمن زيارة لمزارع العنب والمانجو المكشوفة والمغطاة والموالح والنخيل ومزارع الإنتاج الحيواني ومجمع صوب الخضر مشاتل والصوب ومحاصيل الذرة والأرز و مشاتل النخيل، بالإضافة إلى زيارة محطة الطاقة الشمسية وذلك لتنمية مهارات الطلاب بناء على البروتوكول المبرم بين جامعة الوادي الجديد وموسسة آفاق الزراعية بمركز بلاط.

ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الشكر لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وفريق العمل على تعاونهم في إنجاح برامج الدورة التديبية التي تستهدف تأهيل طلاب كلية الزراعة للعمل بالمشروعات الزراعية، وإكسابهم الخبرات العملية لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل من أجل النهوض بالتنمية الزراعية على أرض الوادي الجديد.

ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

وقام رئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة بتسليم شهادت المشاركين في الدورة التدريبية.

فب سياق آخر، تستعد جامعة الوادب الجديد لبدء الدراسة بكلية الطب هذا العام، وبتوجيهات الدكتور عبد العزيز طنطاوب رئيس جامعة الوادب الجديد، تفقد الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، مستشفى الخارجة العام، وكان فب استقباله الدكتور عصام عبد الحميد مدير المستشفى.

ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

وتفقد نائب رئيس الجامعة ومدير المستشفى إدارات و أقسام المستشفى المختلفة، حيث أشاد نائب رئيس الجامعة بالإمكانات التب تتوفر بأقسام مستشفى الخارجة، حيث تم الاتفاق على توافر الكوادر الطبية لمختلف التخصصات الطبية وعددها (20) قسمًا.

بالإضافة إلى دعم إدارة التموين الطبي والصيدلي والإشراف المشترك بين إدارة التمريض ومكافحة العدوى والجودة وتدريب أطباء الزمالة، والتسجيل للحصول على الماجستير والدكتوراة.

ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

وفي ختام الجولة، قدم الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الطب، الشكر لإدارة مستشفى الخارجة العام على التعاون المستمر لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء الوادي الجديد.