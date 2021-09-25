قبل انطلاق الدراسة.. وزيرة الصحة تناشد أولياء الأمور بسرعة التوجه لتلقى لقاح كورونا

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أولياء الأمور وأهالي الطلبة بسرعة التوجه من أجل تلقي لقاح كورونا حماية لأبنائهم من أجل الذهاب للمدارس في العام الدراسي الجديد.



وقالت زايد، خلال مداخلة مع برنامج الحكاية المذاع على قناة (أم بي سي- مصر) مع الإعلامي عمرو أديب: "الوزارة تقوم حاليا بإعطاء التطعيمات لكل القائمين على العملية التعليمة من المعلمين والإداريين، ولكن أنا كولي أمر علشان احمي ولادي وأخليه يروح المدرسة لابد من تلقي اللقاح".



وأضافت زايد أن أفريقيا تشهد بداية الموجة الرابعة، بينما أوروبا تشهد انحسار الموجة الرابعة وتقليل الوفيات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، موضحة أن إفريقيا جاء لها 2% من اللقاحات فقط لفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن اللقاحات تقلل نسب الإصابة بكورونا ولا تمنع الإصابة، مؤكدة أن مصر من الدول القليلة التي لديها جميع اللقاحات الموجودة فى العالم.



وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه بدءا من يوم الأحد المقبل سيتم توافر لقاحات كورونا بمراكز الشباب، لافتة إلى أن التسجيل وتلقي اللقاح سيكون في نفس الوقت.



وقالت زايد إن هناك 16 مليون مصري تلقوا اللقاح حتى الآن منهم 11 مليون تلقوا الجرعة الأولى، و5 ملايين تلقوا الجرعة الأولى والثانية، مشيرة إلى أن هناك 3.5 مليون مواطن تم تطعيمهم في شهر سبتمبر فقط.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.