السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يناقش مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره البرازيلي كارلوس فرانسا، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي تعقد في ولاية نيويورك الأمريكية. 

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية في إطار عضوية البرازيل غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2022-2023.

ووصل شكري إلى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وزير الخارجية سامح شكري البرازيلي الامم المتحدة نيويورك مجلس الأمن

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