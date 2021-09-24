شكري يناقش مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره البرازيلي كارلوس فرانسا، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي تعقد في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية في إطار عضوية البرازيل غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2022-2023.

ووصل شكري إلى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.