تطهير وتعقيم دور العبادة والأماكن الحيوية بالشرقية

تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بجهود مكثفة في أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

تعقيم المصالح الحكومية والمساجد والمنشآت العامة بالشرقية

وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

تعقيم المصالح الحكومية والمساجد والمنشآت العامة بالشرقية

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، لتجنب انتشار العدوى، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل المشاركة على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

تعقيم المصالح الحكومية والمساجد والمنشآت العامة بالشرقية

وقال أحمد عبدالله، أحد المواطنين، إنه يجب الالتزام بكافة الإجراءات والإرشادات التي أقرتها الدولة لتخطي هذه المرحلة، وترشيد المواطنين والبعد عن التجمعات أمام البنوك والأسواق ومكاتب البريد، خاصة بعد بدء الموجة الرابعة للفيروس، وضرورة مضاعفة الجهود والتكاتف مع الأجهزة التنفيذية لمنع انتشار العدوى بين المواطنين والتعقيم المستمر، خاصة في فترة صرف المعاشات، وأن الصحة مستمرة بعمل حملات مكثفة للتعقيم في كافة المصالح الحكومية الموجودة في المدن وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بعد زيادة الحالات.