رئيس جامعة الإسكندرية يعلن دعم الطالبة المتفوقة ياسمين يوسف

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تواصل مع الطالبة ياسمين يوسف، الحاصلة على مجموع 99.15% فى الثانوية العامة العام الماضي، والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتواجه ظروف اجتماعية، قد تعوقها عن استكمال دراستها، وقال انه سيستقبلها بمكتبه يوم الأحد 26 سبتمبر، مؤكداً أن الجامعة ستقوم بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي لها لاستكمال دراستها وتفوقها.



وقال إن جامعة الإسكندرية فى إطار رسالتها المنوطة بها كجامعة حكومية تعى مسئوليتها المجتمعية، فإنها حريصة على توفير الدعم اللازم لكل أبنائها والمتفوقين منهم خاصة في حال واجهتم أي ظروف اجتماعية قد تعوق مسيرتهم التعليمية.



وحصلت الطالبة ياسمين ابنة محافظة البحيرة على مجموع 99.15%، في الثانوية العامة الماضي، رغم ظروفها الصعبة ومرض والدها، والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية.



وكانت قد أوضحت الطالبة ياسمين والتي تعمل والدتها بائعة الخضار أنها لا تملك مصروفات كلية الطب، في حين أنها تريد استكمال دراستها لتعوض والدتها وأسرتها عن سنوات الشقاء والتعب التي تعرضت لها لاستكمال دراستها.

وكانت قد أنهت جامعة الإسكندرية، خلال شهر سبتمبر الجاري مشكلة إحدى طالبات دمج بطئ التعلم، والتي تقدمت بشكوى لعدم قبولها بعدة كليات بجامعة الإسكندرية رغم تفوقها بالثانوية العامة.