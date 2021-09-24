الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

وزير الخارجية: مصر تولى أهمية لاستقرار ليبيا.. وندعم التسوية الشاملة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

حضر وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعًا لدول جوار ليبيا، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، التي تعقد في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأكد شكري، على الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات.

وكذلك، شدد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها كخطوة هامة نحو تثبيت الاستقرار.

ووصل شكري إلى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

سامح شكري في مؤتمر دول جوار ليبيا

سامح شكري
سامح شكري
سامح شكري
سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري الامم المتحدة ليبيا مصر الانتخابات

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