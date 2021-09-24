الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية للمخطوطات المائة المحفوظة في البطريركية

البابا ثيؤدوروس الثاني
البابا ثيؤدوروس الثاني

تقام احتفالية كبيرة في مكتبة الإسكندرية، يوم 6 أكتوبر المقبل بمناسبة حفظ مكتبة الإسكندرية لمائة مخطوطة من أقدم المخطوطات الخاصة في بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا المحفوظة في مكتبتها حتى اليوم، والتي سيسلط عليها الضوء في مجلد خاص يقدم في هذه الفعالية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية بالاشتراك مع البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، والدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، وخرلامبوس باكريتزيس مدير مؤسسة "Anastasios G. Leventis" القبرصية التي ساهمت بشكل كبير مالي في هذا العمل برمته لتُظهر للعالم أجمع ما يمكن أن يقدمه التعاون الجيد بين الدولتين (مصر وقبرص) ومنظماتهما فيما يتعلق بأمور ذات عناصر ثقافية وتاريخية مهمة. كمثل هذه المخطوطات القيمة لبطريركية الإسكندرية ذات التاريخ القديم والتي تسليط الضوء على تاريخ مدينة الإسكندرية نفسها من خلال هذه الآثار التاريخية المكتوبة الموجودة في مكتبة البطريركية.

البابا ثيؤدوروس البابا ثيؤدروس البابا ثيؤدوروس الثاني البابا ثيودروس الثاني البابا ثيؤدروس الثاني

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وائل لطفي

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