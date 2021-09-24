الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

السيسي يشكر العاملين بمحور الأسمرات: «حد كان يصدق إننا نشق الجبل كده» (فيديو)

جريدة الدستور

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره للعاملين في الطرق بالمنطقة المحيطة بحي الأسمرات، وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي.

وقال الرئيس للعاملين في المشروع: «أنا بشكركم صحيح، حد كان يصدق إن إننا نشق الجبل كدة عشان نعمل محور زي ده!»

وأشار الرئيس إلى أن هذا المشروع سينقل المنطقة كلها نقلة كبيرة جدًا، مشددًا على أهمية تأمين الطرق بشكل جيد.

 

وتفقد الرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له، بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات على مدار الساعة، وساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.

 

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