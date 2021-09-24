فيديو طريف.. عضو في طالبان يلهو على ناقلة الحقائب بمطار كابول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لعضو في حركة طالبان يلهو على ناقلة الحقائب الموجودة في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نقلته قناة العربية، قيام عنصر طالبان بالجلوس على آلة نقل الحقائب في مطار كابول.

كما أظهر الفيديو عناصر آخرين يلهون في صالة المطار ويتزحلقون على الأرضية وسط تشجيع من عنصر آخر بحركاتهم الغريبة ولعبهم وسط المسافرين.

وبدا أحد عناصر طالبان مندهشا من هذه الآلة التي نقلته إلى غرفة الحقائب في المطار دون تدخل الموظفين أو منعه من ذلك.