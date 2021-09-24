الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيديو طريف.. عضو في طالبان يلهو على ناقلة الحقائب بمطار كابول

طالبان
طالبان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لعضو في حركة طالبان يلهو على ناقلة الحقائب الموجودة في مطار العاصمة الأفغانية كابول. 

وأظهر مقطع الفيديو الذي نقلته قناة العربية، قيام عنصر طالبان بالجلوس على آلة نقل الحقائب في مطار كابول.

كما أظهر الفيديو عناصر آخرين يلهون في صالة المطار ويتزحلقون على الأرضية وسط تشجيع من عنصر آخر بحركاتهم الغريبة ولعبهم وسط المسافرين.

وبدا أحد عناصر طالبان مندهشا من هذه الآلة التي نقلته إلى غرفة الحقائب في المطار دون تدخل الموظفين أو منعه من ذلك.

 

التواصل الاجتماعي مفطع فيديو أحدث صيحات الحقائب مطار إيران تعتزم الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية قريبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

غلق كلي لشارع 79 بالمعادي لتنفيذ أعمال خاصة بالصرف الصحي

مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

«الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدى على طفل بالغربية

ياسمينا العلوانى تعلن ارتداء الحجاب: «ابتدينا نفوق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشهرها «قلعة الصليبية».. العالم السرى للسجون الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: رجل عادى لدولة معقدة

عباس يعطى إسرائيل مهلة للانسحاب إلى حدود 1967