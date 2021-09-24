العثور على جثتين لـ«سيدة وطفلة» بمنطقة 15 مايو

عثر رجال مباحث القاهرة، على جثتين لسيدة وطفلة بأحد الشوارع بمنطقة 15 مايو.

كانت البداية، بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثتين في أحد المجاورات بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة أمانى م، 34 سنة، وملك أ، 6 سنوات.

وتبين وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من علو، وبالمعاينة تبين أنهما سقطتا من الطابق الخامس بأحد العمارات السكنية وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.