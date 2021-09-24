الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورة حول الاستخدام الفعال لمبيدات الحشائش

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالجيزة في الفترة من ٢٦ لـ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، بناء على تعليمات  وزير الزراعة السيد القصير.

كما ينظم المعمل الدورة  المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بعنوان «الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش» بمديرية الزراعة بالجيزة، وتحت رعاية المهندس أسعد منادي محمد وكيل وزارة الزراعة بالجيزة مع الأخذ بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتهدف الدورة لتوصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدورة علي زيادة إنتاجية هذة المحاصيل صرح بذللك الأستاذ الدكتور عبدة عبيد مدير المعمل المركزي للحشائش.

وأضاف الدكتور عبيد بأن هذة الدورة تهدف لتدريب عدد ٣٠ متدرب من المهندسين الزراعيين والمزارعين و يحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل.

-الزراعة تنظم دورة تدريبية حول الاستخدام الامن والفعال لمبيدات

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