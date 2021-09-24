«نكرم رموزنا سنويا».. مدير مهرجان المهن التمثيلية: ليلي طاهر أيقونة فنية كبيرة

قال الفنان والمخرج سامح بسيوني مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته السادسة إنه تم تكريم الفنانة ليلي طاهر مساء أمس الخميس في حفل الختام الذي حضره نخبة كبيرة من الفنانين لأنها أيقونة فنية كبيرة، كما تم تكريم أيضاً اسم الفنان الراحل ماهر سليم لما قدمه من مسيرة فنية كبيرة.

وأضاف بسيوني في تصريح لـ"الدستور": "كل سنة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي نكرم رمز من رموزنا، وكل عام يكون هناك أسماء مختلفة، ممن أثروا في الحياة الفنية المصرية طيلة السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن "أهداف النقابة تتحقق بشكل كبير من خلال هذا المهرجان، وهي دورة مميزة قدم فيها عدد من العروض الضخمة واخترنا أفضل ثمانية منها، ولأول مرة يقدم كل صناعهم لساحة الاحتراف، والفرص متساوية".

ووجه بسيوني الشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس المهرجان قائلا: "قدم لنا الدعم الكامل وكان مثل المقاتل في المهرجان، ودوره على مستوي النقابة عظيم".

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم المهرجان تكونت من نخبة من المبدعين منهم، الفنانة فردوس عبد الحميد، المخرج أحمد خالد موسى، السيناريست أمين جمال، والسيناريست محمود حمدان، والمخرج أحمد حامد، والمخرج مصطفى فكرى، ومهندس الديكور مصطفى حامد، ومصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد في المعهد العالى للفنون المسرحية.