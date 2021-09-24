الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تتقدم مركزين فى مؤشر الإبداع العالمى لعام 2021

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

أصدر العدد الرابع عشر من تقرير مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021، الذي يهدف إلى ترتيب اقتصاديات العالم، وفقًا لقدراتها الابتكارية؛ حيث احتلت مصر المركز 94 بين 123 دولة مقارنة بالمركز 96 بين 131 دولة في العام الماضى.

وصدر التقرير بعنوان "تتبع الابتكار أثناء أزمة جائحة كورونا"، ويعد هذا المؤشر أداة رئيسية يعتمد عليها صانعو السياسات للوقوف على حالة الابتكار في دولهم والتعرف على آخر المستجدات العالمية في هذا المجال وأكثر الدول تقدمًا في الابتكار، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت مصر في المركز 92 في المرتكز الرئيسى الخاص بالبنية التحتية مقارنة بالمركز 99 في العام الماضي، وحلت مصر في المركز 92 في المرتكز الفرعي الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بالمركز 96 عام 2020؛ ويرجع هذا التقدم إلى ارتفاع قيمة مؤشر الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي اعتبره التقرير من نقاط القوة لدى مصر في هذا العام، وجاءت بالمركز 78 مقارنة بالمركز 81 في العام الماضى.

وارتفع مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وجاءت مصر هذا العام في المركز 95 مقارنة بالمركز 100 في العام الماضى، كما حققت مصر المركز 94 هذا العام في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت مقارنة بالمركز 102 في العام الماضى، واحتلت المركز 99 في مؤشر المشاركة الإلكترونية مقارنة بالمركز 101 في 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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