الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يواصل متابعته لمشروع تطوير حديقة الشلال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أعمال تطوير حديقة الشلال الشمالي لمدينة بني سويف العاصمة، والتي يتم تطويرها من خلال تنفيذ تصميم معماري وانشائي مميز أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، لتصبح الحديقة مكانا لائقا لاستضافة احتفالات المحافظة في الأعياد والمناسبات الوطنية والقومية ولتتناسب مع النصب التذكاري لشهداء المحافظة، المقرر نقله من موقعه الحالي بميدان المديرية للحديقة عقب انتهاء أعمال التطوير التي تنفذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

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وتابع محافظ بنى سويف سير الأعمال التي تشمل الخطوات الأولية للبدء في تنفيذ وإنشاء النصب التذكاري، حيث يتم عمل الشدات الخشبية وأعمال الحدادة تمهيداً لصب الخرسانة المسلحة والبدء في الأعمال الإنشائية والهندسية وفق التصميم الهندسي والمعماري المعد لذلك ، حيث رافقه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

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وشدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة،موجها رئيس المدينة برفع تقرير يومي عن معدلات التنفيذ ، وأية معوقات قد تحول دون سير الأعمال بالمعدلات التنفيذية  المطلوبة.

بني سويف مشروع الدكتور محمد هاني غنيم أعمال التطوير النصب التذكاري

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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