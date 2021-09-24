اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو «أبها» السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مدينة أبها السعودية.

وذكر التحالف العربي، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، أن تصعيد المليشيا عدائي متعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا أن محاولات استهداف المدنيين تُعد جرائم حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها.

اعتراض 3 طائرات مفخخة

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي، أمس الخميس، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف العربي، في بيانه أن تصعيد الحوثي متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مؤكدًا: «نتابع النشاط الحوثي العدائي، وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية».

كما أعلن التحالف العربي، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف، أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان السعويدة بصاروخ باليستي، مشيدًا في الوقت ذاته، بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

ودعا الأمين العام، مجددًا، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا «جرائم حرب»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».