الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العدل» يحتفي بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الأطفال

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

نظم حزب العدل، يوما خاص، للاحتفاء بالشهر العالمي للتوعية باللوكيميا وسرطان الأطفال، بشاطئ المندرة بالإسكندرية.

بدأ اليوم بعزف السلام الوطني، ثم كلمة ترحيب بالحضور ألقاها عبد العزيز الشناوى، القائم بأعمال أمين عام حزب العدل، أعقبها عدد من الفقرات الفنية، ثم فقرات توعية صحية، أعقبها مسرح عرائس للأطفال المشاركين، وتمتع الاطفال بالالعاب المائية.

شارك في اليوم عشرات الأسر من ذوى الهمم من أبناء الإسكندرية، وبحضور رحلة لذوي الهمم من محافظة أسيوط، وقيادات حزب العدل بالإسكندرية منهم محمد ابوشنب، نائب أمين محافظة الإسكندرية، ورامى يسري، رئيس لجنة الشباب، و اسلام حافظ، أمين تنظيم الحزب، واسلام الجندى رئيس لجنة التنمية المحلية والإسكان والمرافق، وبحضور محمد مطاوع، آمين العضوية المركزي، ومعتز الشناوى أمين إعلام حزب العدل.

سكك حديد مصر الإسكندرية التنمية المحلية محافظة أسيوط وزارة النقل سرطان الأطفال حزب العدل محطة القطار حجز التذاكر

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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