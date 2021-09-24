الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

19 وفاة و936 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

 أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 335 ألفًا و991 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المركز تأكيده أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ مجموع حالات الوفاة 4588، بالإضافة إلى تعافي 1061 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 253 ألفًا و524 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد عودتها من سويسرا.. «العوضى» يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

مصر توافق على اعتماد لقاح «سبوتنيك لايت» الروسى

مصرع طفل إثر إصابته بطلق ناري أثناء الصيد في مطروح

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

«نزيف مجهول».. علاقة خفية بين الدورة الشهرية ولقاحات كوفيد-19

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب والشيوخ للانعقاد الثاني أكتوبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصري الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى محررون

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام