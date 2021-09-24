الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إعلان جدول فعاليات مؤتمر العامية المصرية في دورته الخامسة

الشاعر سعيد شحاتة،
الشاعر سعيد شحاتة، رئيس مؤتمر شعر العامية

أعلن  الشاعر سعيد شحاتة، رئيس مؤتمر شعر العامية في دورته الخامسة، برنامج المؤتمر المقرر عقده أيام 28 و29 و 30 سبتمبر الجاري، والذي جاء عبر ترشيحات شعراء العامية سواء في القاهرة أو في المحافظات، ولفت إلى أن حضور الأمسيات والمشاركة مفتوحة لجميع شعراء العامية المصرية.

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- برنامج الحفل

سيبدأ الافتتاح بعرض فني لفرقة نقدر لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحزب التجمع في الساعة السادسة مساء الموافق  الـ 28 من سبتمبر الجاري، وتتضمن الجلسة الأولى من 7 لـ 8 مساءً كلمة الافتتاح ومن بعدها ندوة باسم الشاعر نجيب شهاب الدين تديرها الشاعرة أمل سالم، ويشارك فيها مسعود شومان ، محمد على عزب ، رشا الفوال . 

الجلسة الثانية،  تاني تحت عنوان "مشوار حياة " وتبدأ من 8 وربع لـ 9 مساءً، ويشارك فيها مصطفى عباس زيكو، يسرا العجمي، وتديرها الدكتورة الشيماء عمارة.

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- أمسية الشعر

 تنعقد أمسية الشعر تحت اسم الشاعر "عمر نجم"، وتبدأ 9:15 حتى الساعة 11 مساءً، ويتحدث فيها  الشاعر  أحمد مجاهد، ويدير الأمسية ويشارك فيها حسام العقدة، جيهان النجار، فيصل الموصلي، عمرو المصري، محمد رؤوف، محمد عبد الرؤوف، أحمد عطوة ، نيفين الطويل، باهر زاهر، محمد فاروق، أحمد مجدي،  منصور رجب،  معاوية كيلاني، مي مختار، هبة أحمد حلاوة، ممدوح كيرا، عفاف التركي، عادل الشربيني ، السيد منصور.

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يذكر ان هذه الدورة لمؤتمر شعر العامية المصرية جاءت معنية بتكريم "الشعراء "عبدالدايم الشاذلي- نجيب شهاب الدين- يسري العزب- عمر نجم- فؤاد حجاج- إبراهيم الرفاعي- عصام ستاتي- حجاج الباي- يسري ذكي- حسن رياض- سمير زكي- خالد عبدالمنعم- محمد ندا- حلمي عمر- سيد شومان".

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مؤتمر شعر العامية في دورته الخامسة سعيد شحاته شعر العامية في دورته الخامسة فرقة نقدر عبدالدايم الشاذلي عمر نجم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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