إعلان جدول فعاليات مؤتمر العامية المصرية في دورته الخامسة

أعلن الشاعر سعيد شحاتة، رئيس مؤتمر شعر العامية في دورته الخامسة، برنامج المؤتمر المقرر عقده أيام 28 و29 و 30 سبتمبر الجاري، والذي جاء عبر ترشيحات شعراء العامية سواء في القاهرة أو في المحافظات، ولفت إلى أن حضور الأمسيات والمشاركة مفتوحة لجميع شعراء العامية المصرية.

- برنامج الحفل

سيبدأ الافتتاح بعرض فني لفرقة نقدر لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحزب التجمع في الساعة السادسة مساء الموافق الـ 28 من سبتمبر الجاري، وتتضمن الجلسة الأولى من 7 لـ 8 مساءً كلمة الافتتاح ومن بعدها ندوة باسم الشاعر نجيب شهاب الدين تديرها الشاعرة أمل سالم، ويشارك فيها مسعود شومان ، محمد على عزب ، رشا الفوال .

الجلسة الثانية، تاني تحت عنوان "مشوار حياة " وتبدأ من 8 وربع لـ 9 مساءً، ويشارك فيها مصطفى عباس زيكو، يسرا العجمي، وتديرها الدكتورة الشيماء عمارة.

- أمسية الشعر

تنعقد أمسية الشعر تحت اسم الشاعر "عمر نجم"، وتبدأ 9:15 حتى الساعة 11 مساءً، ويتحدث فيها الشاعر أحمد مجاهد، ويدير الأمسية ويشارك فيها حسام العقدة، جيهان النجار، فيصل الموصلي، عمرو المصري، محمد رؤوف، محمد عبد الرؤوف، أحمد عطوة ، نيفين الطويل، باهر زاهر، محمد فاروق، أحمد مجدي، منصور رجب، معاوية كيلاني، مي مختار، هبة أحمد حلاوة، ممدوح كيرا، عفاف التركي، عادل الشربيني ، السيد منصور.

يذكر ان هذه الدورة لمؤتمر شعر العامية المصرية جاءت معنية بتكريم "الشعراء "عبدالدايم الشاذلي- نجيب شهاب الدين- يسري العزب- عمر نجم- فؤاد حجاج- إبراهيم الرفاعي- عصام ستاتي- حجاج الباي- يسري ذكي- حسن رياض- سمير زكي- خالد عبدالمنعم- محمد ندا- حلمي عمر- سيد شومان".