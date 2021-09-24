الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«التقطيع» كلمة السر.. اعترافات «عصابة السيارات» بمدينة نصر

عصابة
عصابة

كشف متهمان في أمام مباحث مديرية أمن القاهرة، عن تكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار بمدينة نصر، واستبدال أجزاء رقمي الشاشسية والموتور المُثبتة على سيارات حوادث وتثبيتها بالسيارات المستولى عليها بقصد إعادة بيعها.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال تواجدها أمام العقار سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "فرد خرطوش - طبنجة صوت - دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر "سمكرى سيارات" تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها، واستبدال أجزاء رقمي الشاشية والموتور المُثبتة على سيارات حوادث وتثبيتها بالسيارات المستولى عليها بقصد إعادة بيعها.

 وأقرا بقيامهم بارتكاب واقعتي سرقة سيارة بينهما المُبلغ بسرقتها، تم بإرشادهما ضبط المتهم الثالث داخل الورشة عمله بمنطقة الوراق بالجيزة، وعُثر بداخلها على السيارة المستولى عليها مُثبت بها رقمى شاسية وموتور خاصين بسيارة متهالكة ناتجة عن حادث من ذات الماركة واللون، كما عُثر على سيارة أخرى كاملة الأجزاء، وكذا سيارة مقطعة الأجزاء بالكامل، وبمواجهة الأخير أيد ما سبق، وباستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على السيارتين واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة سرقة السيارات الموتور الشاشية

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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