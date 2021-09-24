الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم بالاتجار فى المواد المخدرة: بتواصل مع عملائى بالتليفون قبل التسليم

متهم
متهم

كشف شخص متهم بالاتجار في المواد المخدرة، ألقي القبض عليه بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، بحوزته 25 طربة “حشيش”، عن هوية عاطل وراء إمداده بالمواد المخدرة، وجارٍ تكثيف التحريات للقبض عليه. 

كما اعترف المتهم بتخزينه المضبوطات بمسكنه، تمهيدًا لترويجها بين عملائه، عقب التواصل معهم هاتفيا، وذكر أنه يستخدم دراجة بخارية في التنقل بين عملائه وترويج المخدر. 

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يروج المواد المخدرة بمنطقة المنيرة الغربية، وأن معلومات وردت من مصدر سري لرجال المباحث كشفت عن نشاطه، وتم إعداد كمين له وضبطه، قبل ترويجه 25 طربة “حشيش”، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق. 

 تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته 25 فرش حشيش، قبل ترويج المضبوطات بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 وتوصلت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وتم إخطار العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، الذي كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 25 فرشا من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

مواد مخدرة المضبوطات منطقة المنيرة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

السيطرة على حريق في مخازن تابعة لأحد المصانع ببورسعيد (فيديو)

وزيرة الصحة: اليونان دعمت مصر بـ250 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-9-2021

وزيرة التجارة: تنظيم منتدى أعمال مصري سويدي لتعزيز التعاون الصناعي

«العربية للتصنيع» تركب ثامن ماكينة «في العالم» لتشغيل وتشكيل المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصري الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حى الطيرة