متهم بالاتجار فى المواد المخدرة: بتواصل مع عملائى بالتليفون قبل التسليم

كشف شخص متهم بالاتجار في المواد المخدرة، ألقي القبض عليه بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، بحوزته 25 طربة “حشيش”، عن هوية عاطل وراء إمداده بالمواد المخدرة، وجارٍ تكثيف التحريات للقبض عليه.

كما اعترف المتهم بتخزينه المضبوطات بمسكنه، تمهيدًا لترويجها بين عملائه، عقب التواصل معهم هاتفيا، وذكر أنه يستخدم دراجة بخارية في التنقل بين عملائه وترويج المخدر.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يروج المواد المخدرة بمنطقة المنيرة الغربية، وأن معلومات وردت من مصدر سري لرجال المباحث كشفت عن نشاطه، وتم إعداد كمين له وضبطه، قبل ترويجه 25 طربة “حشيش”، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته 25 فرش حشيش، قبل ترويج المضبوطات بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وتم إخطار العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، الذي كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 25 فرشا من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.