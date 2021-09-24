ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة تسببت فى مصرع شخصين شرق الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخصين في حريق هائل نشب بشقه بالطابق السابع عشر بإحدى الشقق السكنية، بمنطقة المندرة تسبب الحريق في قفز أحدهما على عقار مقابل مكون من 4 طوابق بعد أن اشتعلت النيران فى ملابسه، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، والتصريح بدفن جثث بعد ترشيحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.



تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية وامتداداها لشقة مجاورة بدائرة القسم.



على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان المنتزه، رفقة سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء التابعة إلى الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار.



وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بإحدى الشقق السكنية في الطابق السابع عشر وأن أحد السكان حاول الهرب من الشقة بالقفز من أعلى عقار مجاور مكون من 4 طوابق، مما تسبب في مصرع شخصين، تم نقلها الي مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.