الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مسئول فى فيسبوك يمثل أمام الشيوخ الأمريكى بسبب إنستجرام

فيسبوك
فيسبوك

يمثل أحد كبار مسئولي شركة (فيس بوك) الأمريكية للتواصل الاجتماعي أمام مجلس الشيوخ في 30 سبتمبر الجاري للرد على تقارير أفادت بأن منصة (إنستجرام)، التابعة لفيس بوك؛ تدمر الصحة العقلية للمراهقات.


وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن أنتيجون ديفيس مدير السلامة الدولية في شركة فيسبوك سيدلي بشهادته أمام اللجنة الفرعية للتجارة بمجلس الشيوخ المعنية بحماية المستهلك.


يأتي هذا بعد أن كشفت صحيفة وسائل إعلام أمريكية عن أن (فيس بوك) أجرت بحثا كشف أن (إنستجرام) أثر سلبيا على الصحة العقلية للفتيات، لكن مسئولي الشركة قللوا من أهمية هذه التأثيرات.

 

و علي صعيد آخر ، أزالت منصتا “فيس بوك” و"انستجرام" أكثر من 20 مليون منشور مضلل يحتوي على معلومات خاطئة عن جائحة فيروس كورونا منذ الإعلان عن الوباء وحتى شهر يونيو الماضي.


وقال جاي روزن، نائب رئيس النزاهة في فيس بوك، خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، "عندما يتعلق الأمر بوباء كوفيد- 19، فإن الأمور تتطور بسرعة أكبر، لذا فهي تزيد من صعوبة تحديد وقياس الانتشار".


وأوضحت شركة فيس بوك أن لديها أكثر من 65 معيارًا للادعاءات الكاذبة بشأن فيروس كورونا واللقاحات التي من شأنها أن تدفعها إلى إزالة المنشورات من منصاتها.


وأضافت الشركة إلى هذه القائمة مؤخرا الادعاءات الكاذبة بأن اللقاحات تسبب مرض الزهايمر، وأن التواجد بقرب الأشخاص الملقحين قد يتسبب في آثار جانبية ثانوية للآخرين.


وجاء هذا الإجراء بعد حوالي شهر من إعلان البيت الأبيض أن حوالي 12 شخصًا كانوا مسؤولين عن إنشاء 65% من المعلومات الخاطئة عن اللقاح على منصات التواصل، وأن جميعهم بقوا نشطين على عملاق الشبكات الاجتماعية.


ورغم اتخاذ إجراءات بحق أولئك الأشخاص فقد استمر البيت الأبيض في انتقاد استجابة فيسبوك بشأن المعلومات المضللة، مضيفا أن فيسبوك لا يزال يرفض أن يكون واضحًا بشأن مقدار المعلومات المضللة التي يتم تداولها والترويج لها بدأب ونشاط.

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