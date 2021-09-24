الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثمان شاب ثلاثينى انتحر بأحد فنادق مرسى مطروح

جثة
جثة

لقي شاب ثلاثيني مصرعه منذ ثلاثة أيام، وذلك ادعاء انتحار شنقًا، في أحد الفنادق المصيفية بمدينة مرسى مطروح. 

واستقبل مستشفى مطروح العام، محمد. ع ” ويبلغ من العمر 39 سنة من محافظة الإسكندرية ويعمل محاسبًا، وذلك إثر انتحاره شنقا في أحد فنادق مدينة مرسى مطروح بمنطقة شارع الإسكندرية، حيث تم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. 

وكشفت المعاينات الأولية أن الشاب الثلاثيني انتحر منذ 3 أيام شنقا في غرفته التي استأجرها في أحد فنادق مرسى مطروح ولم يعلم أحد عنه شيئا إلا بعد ظهور رائحة جثمانه.

محافظة الاسكندرية مستشفى مطروح العام جثمان شاب مدينه مرسي مطروح فندق مصيفي

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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