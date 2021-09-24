العثور على جثمان شاب ثلاثينى انتحر بأحد فنادق مرسى مطروح

لقي شاب ثلاثيني مصرعه منذ ثلاثة أيام، وذلك ادعاء انتحار شنقًا، في أحد الفنادق المصيفية بمدينة مرسى مطروح.

واستقبل مستشفى مطروح العام، محمد. ع ” ويبلغ من العمر 39 سنة من محافظة الإسكندرية ويعمل محاسبًا، وذلك إثر انتحاره شنقا في أحد فنادق مدينة مرسى مطروح بمنطقة شارع الإسكندرية، حيث تم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وكشفت المعاينات الأولية أن الشاب الثلاثيني انتحر منذ 3 أيام شنقا في غرفته التي استأجرها في أحد فنادق مرسى مطروح ولم يعلم أحد عنه شيئا إلا بعد ظهور رائحة جثمانه.