الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال رئيس حكومة كتالونيا الانفصالى السابق بوتشديمون فى إيطاليا

كارليس بوتشديمون
كارليس بوتشديمون

اعتقلت السلطات الإيطالية الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون المعروف بتنظيمه الاستفتاء حول انفصال الإقليم، والمطلوب في إسبانيا بتهمة التحريض على التمرد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ أكي” الإيطالية ، قال جونزالو بويه محامي بوتشديمون، إن موكله "تم اعتقاله بعد وصوله إلى سردينيا بصفة برلماني أوروبي"، بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه في الـ14 من أكتوبر 2019.

وكان من المقرر أن يشارك بوتشديمون في سردينيا في بعض الفعاليات الثقافية ويلتقي عددا من الساسة المحليين.

يذكر أن بوتشديمون يتهم في إسبانيا بالتحريض على التمرد وإهدار المال العام في أعقاب تنظيمه استفتاء مثيرا للجدل حول انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا عام 2017، لم تعترف الحكومة المركزية في مدريد بشرعيته.

وغادر بوتشديمون إسبانيا بعد إقصائه عن رئاسة حكومة كتالونيا وإخضاعه للتحقيق، حيث استقر في بلجيكا منذ 2017.

وأصدرت سلطات إسبانيا عفوا عن عدد من زعماء الانفصاليين في كتالونيا لم يشمل بوتشديمون.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية،  عن أنها سجلت 63 وفاة بفيروس كورونا اليوم مقابل 67 أمس الأربعاء، و4061 إصابة اليوم مقابل 3970 أمس.

 

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز" فقد سجلت إيطاليا 130551 وفاة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

 

كما رصدت إيطاليا 4.65 مليون إصابة إجمالًا حتى اليوم.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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