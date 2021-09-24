بوريل يبحث مع لافروف العلاقات الأوروبية الروسية والقضايا الدولية الملحة

التقى الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وناقشا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بالإضافة إلى القضايا الدولية الملحة.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن الممثل السامي تناول بعض التحديات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والهدف من ذلك هو السعي إلى علاقة أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها.



وأضاف البيان أن المناقشات ركزت على القضايا الدولية؛ حيث يجب على الاتحاد الأوروبي وروسيا مواصلة التعاون بهدف التعامل مع التحديات الأمنية العالمية مثل الوضع في أفغانستان وليبيا ومالي وعملية السلام في الشرق الأوسط أو خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).

وعلى صعيد آخر، أفادت مسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق إن البعثة بالشراكة مع الاتحاد الأوربي ستنظم بعد غد الإثنين مؤتمرا دوليا لإطلاق برنامج محاربة الفساد في العراق.



وقالت زينة على أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالشراكة مع الاتحاد الأوربي سينظم يوم الإثنين مؤتمرا دوليا لإطلاق مشروع جديد بقيمة 15 مليون يورو يهدف إلى الحد من الفساد في العراق.



وذكرت أن هذا المؤتمر ستشارك فيه مؤسسات العراق الفيدرالية وإقليم كردستان بتمويل من بعثة الاتحاد الأوربي في العراق وبحضور ممثلين عن الحكومة العراقية الاتحادية والبرلمان والادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية.



وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الحد من الفساد وتأثيره في العراق وأهمية وجود أجندة اصلاحية قوية لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة.

وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مشاكل كبيرة جراء تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي أطاحت بإعداد كبيرة من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ومسؤولين آخرين مما انعكس سلبا أمام فتح الاستثمارات وقدوم الشركات العالمية للعمل في العراق وإعادة الإعمار بعد الحروب المتعاقبة والحرب ضد الإرهاب.