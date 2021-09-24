الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل يبحث مع لافروف العلاقات الأوروبية الروسية والقضايا الدولية الملحة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

التقى الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة  وناقشا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بالإضافة إلى القضايا الدولية الملحة.


وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن الممثل السامي تناول بعض التحديات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والهدف من ذلك هو السعي إلى علاقة أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها.


وأضاف البيان أن المناقشات ركزت على القضايا الدولية؛ حيث يجب على الاتحاد الأوروبي وروسيا مواصلة التعاون بهدف التعامل مع التحديات الأمنية العالمية مثل الوضع في أفغانستان وليبيا ومالي وعملية السلام في الشرق الأوسط أو خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).

 

وعلى صعيد آخر، أفادت مسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق إن البعثة بالشراكة مع الاتحاد الأوربي ستنظم بعد غد الإثنين مؤتمرا دوليا لإطلاق برنامج محاربة الفساد في العراق.


وقالت زينة على أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالشراكة مع الاتحاد الأوربي سينظم يوم الإثنين مؤتمرا دوليا لإطلاق مشروع جديد بقيمة 15 مليون يورو يهدف إلى الحد من الفساد في العراق.


وذكرت أن هذا المؤتمر ستشارك فيه مؤسسات العراق الفيدرالية وإقليم كردستان بتمويل من بعثة الاتحاد الأوربي في العراق وبحضور ممثلين عن الحكومة العراقية الاتحادية والبرلمان والادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية.


وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الحد من الفساد وتأثيره في العراق وأهمية وجود أجندة اصلاحية قوية لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة.

 

وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مشاكل كبيرة جراء تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي أطاحت بإعداد كبيرة من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ومسؤولين آخرين مما انعكس سلبا أمام فتح الاستثمارات وقدوم الشركات العالمية للعمل في العراق وإعادة الإعمار بعد الحروب المتعاقبة والحرب ضد الإرهاب.

تعاون الاتحاد روسيا روسي ليبيا الاوروبية روسية الاتفاق النووى وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي الاوروبي وزير الخارجية جوزيب بوريل لافروف القضايا الدولية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

الأهلى يوجه رسالة دعم إلى موسيمانى

بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الصحة: 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

فى ملتقى الهناجر بدار الأوبرا.. الأزهرى: 5 مفاتيح وقيم عظمى للشخصية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حى الطيرة