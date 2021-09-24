وزير الخارجية اليمنى يبحث مع مسئولة أمريكية تحديات الوصول إلى السلام باليمن

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في نيويورك مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا-توماس جرينفيلد، تحديات الوصول إلى السلام الشامل والعادل في اليمن.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - التحديات الراهنة التي يواجهها اليمنيون جراء تداعيات الانقلاب والحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية، وأبرزها استمرار العدوان الحوثي على مأرب والتصعيد العسكري في المناطق الأخرى، وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج القانون، واستمرار خرق وقف إطلاق النار في الحديدة والتعنت في معالجة وضع خزان صافر.



من جانبه، أشار الوزير اليمني إلى حرص حكومة بلاده على التعاون البناء مع المبعوثين الأممي والأمريكي في مهمتهما؛ للبحث عن فرص لإنهاء الحرب والانقلاب في اليمن، مشددا على أهمية الاستفادة من اخفاقات المرحلة الماضية وضرورة ممارسة المجتمع الدولي أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي المتمردة وداعميها لإفشالهم كافة الجهود الهادفة لإنهاء الحرب.



بدورها، أكدت المندوبة الأمريكية وقوف الولايات المتحدة إلى جانب اليمن ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه واستمرارها في بذل الجهود مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة ودعم المبعوثين الأممي والأمريكي في مساعيهما؛ للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب وتعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة.

وعلى صعيد آخر، تسلمت وزارة الصحة العامة اليمنية، اليوم : دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر مطار عدن الدولي.

وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية باليمن - وفقا لما أوردته قناة (اليمن) الإخبارية: إنه تسلم الشحنة المقدرة بـ 356 ألف جرعة لقاح ضد كوفيد 19 مقدمة من الحكومة الإيطالية عبر حلف كوفاكس.

وأوضح: أن الوزارة عملت خطة توزيع متكاملة وسيتم التوزيع للمحافظات اعتبارا من اليوم، مؤكدا سلامة اللقاح وفقا لمنظمة الصحة العالمية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.