سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-9-2021

يستعرض موقع "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، والذى يتأثر بحجم العرض والطلب للعملة الأجنبية التى تشهد استقرارا خلال التعاملات لتوفير الكميات اللازمة من الدولار وتغطية احتياجات رجال الأعمال والشركات المختلفة وتدفق العملة الصعبة من العاملين في الخارج التى بلغت حوالى 32 مليار دولار.



استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك للشراء والبيع



شهد السوق المصرفى والعملات الأجنبية ومنها سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع حالة من الاستقرار والتى انعكست على حجم التداول في البنوك ومواجهة احتياجات المتعاملين ومنهم المصدرين ورجال الأعمال بتوفير كميات الدولار اللازمة لتسيير أعمالهم المالية.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري





حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه على مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية





استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع.



بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.



سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 15،75 للشراء بينما سجل 15،65 للبيع.



استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيها للشراء و15.74 للبيع.



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.



واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.



سجل سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم





واستقر سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.