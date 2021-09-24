الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-9-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

يستعرض موقع "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، والذى يتأثر بحجم العرض والطلب للعملة الأجنبية التى تشهد استقرارا خلال التعاملات لتوفير الكميات اللازمة من الدولار وتغطية احتياجات رجال الأعمال والشركات المختلفة وتدفق العملة الصعبة من العاملين في الخارج التى بلغت حوالى 32 مليار دولار. 

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك للشراء والبيع 

شهد السوق المصرفى والعملات الأجنبية ومنها سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع حالة من الاستقرار والتى انعكست على حجم التداول في البنوك ومواجهة احتياجات المتعاملين ومنهم المصدرين ورجال الأعمال بتوفير كميات الدولار اللازمة لتسيير أعمالهم المالية. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 


حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه على مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى  15.63 جنيها للشراء  و15.73 جنيها  للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة  15،75 للشراء بينما سجل 15،65  للبيع. 

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيها للشراء و15.74 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 


واستقر سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

حالة من الاستقرار سعر صرف الدولار الدولار الامريكي البنك التجاري الدولي الدولار مقابل الجنية المصري مقابل الجنية المصري استقرار سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في بنك سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

ليفربول ينضم للصراع على ضم هالاند

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الأهلى يوجه رسالة دعم إلى موسيمانى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-9-2021

بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

تصل إلى 50 %.. «الزراعة» تكشف عن الفاقد من المحاصيل الزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حى الطيرة