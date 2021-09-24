سقوط أمطار غزيرة على محافظة بورسعيد (صور)

هطلت أمطار غزيرة على معظم مناطق وشوارع محافظة بورسعيد، وذلك في الدقائق الأخيرة من يوم الخميس، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

امطار ببورسعيد

واغتسلت الأمطار شوارع المحافظة، وصحبها انخفاض في درجات الحرارة وسرعة في الرياح، وفوجئ الأهالي بسقوط الأمطار والتي هطلت بشكل سريع ومكثف، وسط تواجد الأهالي في شوارع المحافظة للتنزه.

امطار ببورسعيد

واختبأ الأهالي من الأمطار أسفل العمارات السكنية و«تند» المحلات، ومع انخفاض حدة سقوط الأمطار هرول الأهالي للعودة إلى منازلهم؛ خوفاً من سقوط الأمطار مرة أخرى.

امطار ببورسعيد

وحرص الأهالي على الدعاء بـ «اللهم صيباً نافعاً»، ودعا الأهالي لأنفسهم وذويهم بالصحة والعافية والرزق، وكذلك دعا الأهالي أن يصرف الله عن البشرية جائحة كورونا، مؤكدين أن الشتاء خير وسقوطه عطاء.

امطار ببورسعيد

في سياق متصل، تابعت غرفة العمليات المركزية بمحافظة بورسعيد، تأثر حركة المواطنين والسيارات بالشتاء، وحدوث تجمعات للمياه بالشوارع، في ظل استعداد تام لمعدات وعمال الأحياء للتعامل مع أي تجمعات للمياه.

امطار ببورسعيد

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد تابع خلال الأيام الماضية، إستعداد عمال ومعدات الأحياء لفصل الشتاء وموجات الطقس المتوقعة، وأعلن جاهزية المحافظة لموسم الشتاء، بعد تطهير بالوعات الأمطار وصيانة مواتير وسيارات الكسح.

امطار ببورسعيد

محافظ بورسعيد: استمرار العمل في تطوير شارع ٢٣ يوليو



وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، عن تواصل الأعمال الجارية بنطاق شارع ٢٣ يوليو وشارع الجمهورية، والتي تأتي في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الاذدحام، مشيرًا إلى أنه يجري عمل تنميط مروري ضمن أعمال التطوير الجارية بالشارع والواقعة في حي الشرق.

امطار ببورسعيد



وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم عمل تخطيط مرورى بشارع ٢٣ يوليو بحى الشرق ضمن أعمال تطوير الشارع، مما يعمل على سهولة الحركة ومنع التكدس بهذه المنطقة الحيوية، موضحا أن أعمال التطوير بشارع ٢٣ يوليو أمام ساحة مصر تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن شارع ٢٣ يوليو يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها بورسعيد في مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.