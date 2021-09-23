٣٣ عرضا مسرحيا في الدورة ١٤ للمهرجان القومي للمسرح

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٤ برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل مؤتمرا صحفيا اليوم، للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تقام في الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ٩ أكتوبر.

وأعلن الناقد باسم صادق عضو لجنة الاختيار والمشاهدة أنه يشارك في مسابقة المهرجان هذا العام ٣٣ عرضا مسرحيا من مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة على مختلف المسارح بالقاهرة والجيزة.

وأكد أن البيت الفني للمسرح يشارك بـ٥ عروض هي «فريدة» للمخرج أكرم مصطفي و«احدب نوتردام» إخراج ناصر عبد المنعم، و«قاع» إخراج محمد مرسي و«جنة هنا» إخراج محمد صابر و«dogs» إخراج كمال عطية.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ٥ عروض هي «اه كارميلا» إخراج أشرف علي و«الظل» إخراج سامح الحضري، و«النداهة» إخراج ريهام عبد الرازق، و«مهاجر برسبان» إخراج جمال ياقوت، و«كيفين» إخراج حسام عادل.

ويشارك مسرح الهناجر بعرضي «المسيرة الوهمية» إخراج طارق الدويري، و«ديجافو» إخراج أحمد فؤاد، أما صندوق التنمية الثقافية يشارك بـ٣ عروض هي «مشعلو الحرائق» إخراج محمد مرسي، و«لا حقيقة عند بوابة راشمون» اخراج كريم شهدي و«لكنها تدور» إخراج عمرو صلاح الدين.

وتشارك دار الأوبرا بعرضا واحدا هو «إيزيس» إخراج كريمة بدير، ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين هما «تغريبة بنت الزناتي» إخراج منار زين و«كهف رام» إخراج حسن سعد.

ويشارك المسرح المستقل ب٥ عروض هي و"هنا القاهرة" للمخرجة رشا الجمال، و"التجربة الدنماركية" للمخرج صلاح ايهاب، و"وفاة بائع متجول" للمخرج سعيد مدكور ، و"اسمي اوسكار" اخراج احمد رجائي، و" مسيرة في الغابة" اخراج فادي احمد.

وتشارك النقابات ومنظمات المجتمع المدني بعرضا واحدا هو "ملحمة السويس" اخراج محمد ذكي، كما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرضي " أحداث لا تمت للواقع بصلة" اخراج محمد طنطاوي، و" الجانب الاخر" اخراج هاني رابح، والبنوك والشركات تشارك بعرضا واحدا " الصندوق الاسود " اخراج صلاح الدالي، ويشارك المسرح الجامعي بعرض " قابل للكسر" للمخرج لبيب عزت، و" سالب صفر" اخراج اسلام خالد.

ويشارك المعهد العالي للفنون المسرحية ب ٢ عروض هي "سالب واحد" للمخرج عبد الله صابر و"برنتانيا" للمخرج مينا لويز و"احدهم" للمخرج محمد عماد، ومن المسرح الخاص يشارك في المسابقة عرضا واحدا بعنوان "أنا مش مسؤول" اخراج محمد جبر