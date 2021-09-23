أمطار متقطعة فى شوارع دمياط وطوارئ لمواجهة أى موجات للطقس السيئ

شهدت محافظة دمياط، مساء الخميس، هطول أمطار متقطعة على شوارع المحافظة، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى، وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار.

ناقشت محافظ دمياط في اجتماع سابق الأسبوع الماضي عددا من المحاور الرئيسية الخاصة؛ للحد من التداعيات والآثار الناجمة عن موجات الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة خلال الشتاء، حيث وجهت بمنع أى إجازات للمسئولين بالوحدات خلال تلك الفترات مع تشكيل لجنة للمرور على جميع محطات الرفع بنطاق المحافظة؛ للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة، على أن تضم اللجنة ممثلين عن إدارات المتابعة بديوان عام المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف والوحدات المحلية.

كما طالبت رؤساء الوحدات المحلية بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه وكذا سلامة أعمدة الإنارة وتمهيد الطرق غير الممهدة والمؤدية إلى المدارس باستخدام كشط الطبقة الاسفلتية الناتج من عمليات تطوير بعض المناطق، لمنع حدوث تجمعات للمياه التى قد تعرقل حركة المارة، وأكدت على شركة مياه الشرب والصرف بتنفيذ عمليات المجلس والتطهير لخطوط الصرف الصحي والمعدات التابعة للشركة.

ووجهت محافظ دمياط قطاع الكهرباء بالتأكد من تغطية جميع الكابلات وأكشاك الكهرباء، واستمعت إلى خطة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بخصوص عمليات التطهير للمجارى المائية، لاستيعاب كميات المياه الناتجة جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وفى ختام الاجتماع، وجهت المحافظ "إدارتى المتابعة والأزمات بالمحافظة بتشكيل فرق لمتابعة الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء واستقبال العام الدراسى الجديد، للتأكد من جاهزية جميع الجهات وتقديم تقرير شامل فى هذا الخصوص.