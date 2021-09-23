الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 جراء تصادم سيارتين بطريق «القطامية - السخنة»

اسعاف
اسعاف

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون فى تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة مياه "فنطاس مياه" بطريق القطامية - السخنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ووجود ضحايا بطريق القطامية العين السخنة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص، تبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة مياه "فنطاس مياه"، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيارة مياة سيارة ربع نقل طريق القطامية طريق القطامية - السخنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر فى قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية

أول تعليق من منة شلبى بعد ترشيحها لجوائز الإيمى

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود بعد إجراء «قلب مفتوح»

محمد الباز يكتب: هيكل.. لماذا لم يكتب الأستاذ مذكراته؟

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

ضياء السيد يفجر مفاجأة بشأن الفيديو المسرب عن شيكابالا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حي الطيرة

وزير الخارجية اللبنانى والسفيرة الأمريكية يبحثان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: تعزيز العلاقات مع مصر أهم أهدافنا