مصرع وإصابة 4 جراء تصادم سيارتين بطريق «القطامية - السخنة»

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون فى تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة مياه "فنطاس مياه" بطريق القطامية - السخنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ووجود ضحايا بطريق القطامية العين السخنة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص، تبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة مياه "فنطاس مياه"، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.