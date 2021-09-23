«قمة الفبركة».. أول تعليق من وزير التعليم على صور كتاب الأحياء المتداول

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المنسوبة لكتاب الأحياء للصف الثالث الثانوي، قائلا: “قمة الفبركة ولا يوجد كتب مطبوعة للصف الثالث الثانوي هذا العام”.

وأضاف الوزير خلال تصريح له: “كتاب الأحياء للصف الثالث الثانوي موجود على الموقع الرسمي للوزارة ومن الممكن الإطلاع عليه ومعرفة الفرق”.

وكانت مصادر في ديوان عام وزارة التربية والتعليم كشفت حقيقة صور صفحات كتاب الأحياء المتداول على منصات السوشيال ميديا والذي يحتوي على "كوميكس فيسبوك".

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن هذه الكتب ليست حقيقة وليس لوزارة التربية والتعليم أي صلة بها من قريب أو من بعيد، مؤكدا أن كتب الصف الثالث الثانوي لم تطبع بسبب أن الطلاب حاصلون على أجهزة “تابلت”.