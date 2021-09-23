عارض يبيع أدوات تعقيم في «أهلا مدارس» لحماية الطلاب من كورونا

حرص منظمو معرض "أهلا مدارس" على اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال التشديد على ارتداء الكمامات الطبية، واستخدام أدوات التعقيم والتطهير باستمرار، إلى جانب تعقيم كافة جوانب المعرض تجنباً لحدوث إصابات بعدوى فيروس كورونا.

أشرف عيسي

وكان من العارضين "أشرف عيسي" الذي حرص على بيع أدوات التعقيم من الكحول والكمامات الطبية وكافة الأدوات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا لحماية الأطفال من العدوى أثناء دراستهم.

أشرف عيسي

يحكي "أشرف عيسى" عارض بمعرض "أهلاً مدارس" أنه يبيع أدوات التعقيم والكمامات الطبية حتى يبدأ الطلاب العام الدراسي بدون خوف من عدوى فيروس كورونا، إلى جانب عرضه أقنعة طبية تغطي الوجه بالكامل ووفر منها جميع المقاسات لتناسب الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

أهلا مدارس

وأضاف أن معرض "أهلاً مدارس" يوفر جميع مستلزمات الدراسة بسعر مناسب جداً لجميع الأهالي، لافتا إلى أن معظم المعروضات صناعة محلية بنسبة تفوق 90% وذلك الذي أعاد للمنتج المحلي قيمته بين الطلاب والأهالي.

أهلا مدارس

وأشار إلى أن أسعار مواد التعقيم والكمامات الطبية مناسبة جداً، حيث أن الأسعار تبدأ من خمسة جنيهات لزجاجة الكحول إلى عشرة جنيهات والكمامات والأقنعة الطبية يتراوح سعرها ما بين 10 جنيهات حتى 20 جنيهاً، يختم حديثه متمنياً أن لا يصاب الطلاب بعدوى كورونا أثناء العام الدراسي الجديد وأن يحفظ الله الطلاب والمواطنين.

أشرف عيسي

وافتتح يوم الأربعاء الماضي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض "أهلا مدارس" المقام في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك برفقة على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك خلال الفترة من 16 لـ 30 سبتمبر 2021.