الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 920 حالة إشغال وتحرير 10 محاضر لمخالفات متنوعة بأسوان (صور)

جريدة الدستور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المختصة بتنظيم حملة شملت السوق السياحى، بجانب أسواق الحارث والتجارى والحدادين بوسط المدينة. 

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بجانب ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وسلامتها للحفاظ على الصحة العامة، بجانب الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للأسواق والشوارع الداخلية بعاصمة المحافظة. 

كشف العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية في أسوان، بأن الحملة نجحت في إزالة 920 حالة إشغال طريق مع مصادرة 15 ميزانًا و17 كرسيًا و25 فرشًا، و4 عربات خضروات، و3 برويته، و5 شمسية، و5 فاترينة، بجانب تحرير محاضر لـ10 حالات مخالفة لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار مع عدم وجود رخصة، إضافة إلى إعدام 100 كجم أغذية مختلفة. 

أشار إلى أن الحملة شارك فيها ضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندي، علاوة على نواب رئيس المدينة لأحياء غرب وجنوب وشئون القرى محمد حسين ومحمود بهاء، فضلاً عن رئيس حى غرب عمرو عوض والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالسيارات والمعدات المتنوعة. 

حالة إشغال وتحرير 10 محاضر لمخالفات
حالة إشغال وتحرير 10 محاضر لمخالفات
حالة إشغال وتحرير 10 محاضر لمخالفات
حالة إشغال وتحرير 10 محاضر لمخالفات
حالة إشغال وتحرير 10 محاضر لمخالفات
حالة إشغال وتحرير 10 محاضر لمخالفات
أسوان ضبط محافظ أسوان شرطة المرافق إزالة الاشغالات أسواق الشوارع الحارث

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وائل لطفي

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