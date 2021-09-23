السودان يصادر أصول حماس داخل أراضيه.. والحركة تُعلق

صادر السودان كافة الأصول التابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل أراضيه، حسب ما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.

وشملت أصول حركة حماس، التي صادرتها السلطات في السودان، العديد من العقارات والشركات متعددة الأغراض، وأراضي وصرافات، ونحو 12 فندقًا.

في السياق ذاته، قالت مصادر سودانية كبيرة، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن الخرطوم صادرت كافة الأصول التابعة لحركة حماس لديها.

وعند سؤالهم إذا كانت هذه الخطوة في سياق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل برعاية أمريكية، أكدت المصادر السودانية أن قرار مصادرة أصول حركة حماس هي خطوة أصيلة من السودان ذاتها، وتهدف إلى القضاء على إرث جماعة الإخوان.

من جانبه، نفى سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، أن يكون لحركته أي استثمارات في السودان.

وقال القيادي في حماس: "للأسف، كانت هناك عدة إجراءات أضعفت وجود حركة حماس في السودان، والعلاقات السياسية محدودة معها".