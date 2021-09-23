«التنسيقية» ووزيرة التضامن تكرمان الفائزين بدورى المتعافين من الإدمان

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخميس، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تكريم الفريق الفائز فى ختام بطولة الدوري الرياضي الذى نظمه الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" وتسلم الفائزون الميداليات وكأس البطولة.

دوري المتعافين من الإدمان

حضر التكريم كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين، وعلق على البطولة أحمد شوبير، وضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب، أحمد فتحي، رحاب عبدالغنى، هدى عمار، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب محمد فريد.

دوري المتعافين من الإدمان