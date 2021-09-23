الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» ووزيرة التضامن تكرمان الفائزين بدورى المتعافين من الإدمان

دوري المتعافين من
دوري المتعافين من الإدمان

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخميس، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تكريم الفريق الفائز فى ختام بطولة الدوري الرياضي الذى نظمه الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" وتسلم الفائزون الميداليات وكأس البطولة. 

دوري المتعافين من الإدمان

حضر التكريم كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين، وعلق على البطولة أحمد شوبير، وضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب، أحمد فتحي، رحاب عبدالغنى، هدى عمار، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب محمد فريد. 

FB_IMG_1632409072185
دوري المتعافين من الإدمان

دوري المتعافين من الإدمان
دوري المتعافين من الإدمان
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدكتورة نيفين القباج التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الصندوق التكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

كالعادة.. الزمالك يهزم الأهلى فى «قمة اليد»

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

استجابة لـ«الدستور».. «صناع الخير» تتكفل بعلاج «الطفلة فريدة»

بعد تحذيرات «الصحة».. كيف تتجنب الإصابة بكورونا في الموجة الرابعة؟

الغرف التجارية: مد فترة معرض «أهلًا مدارس» حتى 1 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: تعزيز العلاقات مع مصر أهم أهدافنا

الأردن يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

«طيران العال» الإسرائيلي يطالب بـ 100 مليون دولار تعويضا من حكومته