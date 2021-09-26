محمد عبدالعزيز يبدأ تصوير "الرحلة" خلال أسبوعين

يستعد الفنان محمد عبدالعزيز لخوض تجربة الافلام القصيرة، من خلال عمل يحمل اسم "الرحلة"، وهو العمل الذي دخل في مرحلة تحضيراته النهائية مؤخرًا، أستعدادًا لإنطلاق تصويره ما بين مصر والمانيا .

وأكد محمد في بيان صحفي، أنه يجسد شخصية شاب مصري يدخل في العديد من المواقف الكوميدية التي تجعله يقع في مشكلات يحلها بطرق مختلفة، إلى أن يسافر في الاخير إلى المانيا لأستكمال رحلته هناك في إطار من الدراما الاجتماعية .

وقال محمد عبدالعزيز أنه سيتناول خلال الفيلم قصة شخص يعيش ما بين مصر والمانيا ويقع في العديد من من المشاكل التي يحاول حلها بشكل كوميدي لكن في إطار من الدراما الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مخرج العمل أحمد كمال أستقر على عدد من الابطال المصريين والالمان الذين سوف يشاركونه بطولة العمل.

وأشار محمد أنه سيقوم بتصوير العمل خلال أسبوعين على الاكثر بعدما يستقر مخرج العمل على التفاصيل النهائية الخاصة بأماكن التصوير وخلافه، لينطلق بعدها في تصويره بشكل كام في مصر، وبعدها يطير إلى المانيا لاستكمال التصوير هناك .

والجدير ذكره أن مصر أستطاعت أن تحقق نتائج إيجابية بعدد من الافلام القصيرة مؤخرًا في عدد كبير من المهرجانات العالمية التي كان أبرزها حصول فيلم المخرج سامح علاء "ستاشر" على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي .

الجدير بالذكر ان محمد عبدالعزيز

قام بدور بطولي في مسلسله الرمضاني "صعيدي في الغربة" علي اليوتيوب وحقق نجاحاً هائلاً بين الجمهور.