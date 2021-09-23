كرم جبر: مصر تقف دائمًا بجانب أمن واستقرار الأردن

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يدركان حجم التحديات التي تمر بها المنطقة، التي شهدت الكثير من الأحداث والأزمات.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا برلمانيًا أردنيًا، برئاسة النائب الدكتور عمر الزيود، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، بحضور د. إبراهيم أبوذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.

وأضاف: "كانت مصر دائمًا إلى جانب أمن واستقرار الأردن وعمقًا استراتيجيًا داعمًا له، وكذلك حال الأردن بالنسبة لمصر"، متابعًا أنه يمثل تطابق وجهتي النظر المصرية والأردنية، تجاه القضية الفلسطينية، محورًا مهمًا من محاور العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وعمّان، وهو ما يبرهنه تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك عبدالله الثاني ودورهما في لم الشمل من أجل وجود موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية التي كانت حاضرة بقوة في كل لقاءاتهما ومباحثاتهما.

وأوضح أنه لتحقيق ذلك تواصل مصر والأردن مساعيهما الدءوبة من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية وفقًا للمرجعيات الدولية، وصولًا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وانطلاقًا من الاهتمام الدائم بالقضية الفلسطينية قضية العرب الأولى والمركزية، شهدت القاهرة مطلع الشهر الجاري قمة ثلاثية جمعت فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، حيث تم الاتفاق على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين واستئناف محادثات السلام للوصول إلى تسوية عادلة للقضية، كما أشاد العاهل الأردني بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبمبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.