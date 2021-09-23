الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

وزير شؤون المجالس
وزير شؤون المجالس النيابية يتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة

أجرى المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وبعض من قيادات الوزارة اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على ما تم من أعمال وتجهيزات تمهيداً لإنتقال العاملين بالوزارة إلى المقر الجديد.

وقد صاحبه في الزيارة،  محمود فتحي، المدير التنفيذى بوحدة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية بمجلس الوزراء، والملازم أول عمرو ناجي حسين من الهيئة الهندسية.

وتفقد الوزير مقر الوزارة بجميع الأدوار ووقف على أماكن توزيع إدارات الوزارة المختلفة والعاملين بها، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية التي قاربت على الانتهاء وكذلك الأثاث المكتبي بكل قطاعات الوزارة تمهيداً لاستلامها.

وزير شؤون المجالس النيابية يتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة  

وأشاد بالأعمال التي تجرى في العاصمة الإدارية الجديدة كلها وليس الحي الحكومي فقط، ووصفها بأنها تسابق الزمن وأن تلك الأعمال على مستوى حضاري متطور لا مثيل له في كل دول العالم.

وأضاف أنه في كل زيارة للعاصمة يجد أن هناك الجديد والجديد يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وأن الحلم المصري قد شارف على التحقيق وأن الجمهورية الجديدة باتت معالمها واضحة.

وأكد أن القيادة السياسية في مصر قد وعدت وأوفت وعدها في زمن قياسي وفي ظل ظروف عصيبة اجتاحت العالم كله إلا أن تلك الظروف الغير مسبوقة لم تكن حائلاً أمام الإرادة والعزيمة لقيادة مصر.

وأشاد بما قامت به القوات المسلحة المصرية في تشييد هذه الجمهورية الجديدة وعلى هذا المستوى من البناء المتطور والتكنولوجيا الحديثة.

وزير شؤون المجالس النيابية يتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة  


 

لمستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية انتقال الوزارات للعاصمة

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