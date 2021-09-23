الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص بث مقطع فيديو لمشاجرة قديمة بين عائلتين بحلوان

ضبط
ضبط

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخص بث مقطع فيديو لمشاجرة قديمة بين عائلتين بحلوان بسبب تصالحهما رغمًا عنه.

 وتعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان، وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود لعام 2019 بين (عائلتين)، وتم تصالحهما فى ذات التوقيت، بالفحص من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد (القائم على نشر مقطع الفيديو).

وتبين أن (أحد أطراف المشاجرة ينتمى لإحدى العائلتين، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإعادة نشر الفيديو للعمل على ضبط أطراف الواقعة من العائلة الأخرى لتصالح عائلته معهم دون رغبته فى ذلك، وأقر بقيامه بغلق الصفحة عقب نشر المقطع المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة مقطع فيديو مشاجرة قديمة حلوان مشاجرة

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