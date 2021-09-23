الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العمل الدولية» تكشف جهودها للتصدي لظاهرة استخدام الطفل

مروة صلاح
مروة صلاح

قالت مروة صلاح عبده، المنسقة الوطنية لمشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بمصر التابع لمنظمة العمل الدولية، إن المشروع قد ساهم في القضية الثالثة بالخطة الوطنية الخاصة بتعزيز رصد وحماية ومنع عمل الأطفال من خلال تعزيز القدرات الفنية للجهات، عن طريق تحديد الاحتياجات الفنية للإدارات المعنية بعمل الأطفال للجهات ذات الصلة.

وأضافت عبده، خلال حديثها بالمشاورة الإعلامية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر، أن ذلك بالإضافة إلى تعزيز قدرات وتمكين أكثر من 1500 متدرب من الإدارات ذات الصلة للشركاء الاجتماعيين حول المبادئ الأساسية والمفاهيم القانونية لعمل الأطفال، ومبادئ السلامة والصحة المهنية وكتابة التقارير والرد على الاتفاقيات الأساسية في العمل، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المهمشة ونشر الوعي حول حقوق الأطفال وقضية عمل الأطفال من خلال تعزيز أدوار على القائمين مراكز الطفل العامل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال دعم الأطفال من خلال الرسم، والمسرح، ومسرح العرائس، والألعاب.

واستكملت المنسقة الوطنية لمشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر، أنه في إطار القضية السادسة والخاصة بتعزيز التوعية والتعبئة الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال تم التعاون مع الشركاء الاجتماعيين لإنتاج مواد توعية وتوزيعها على الشركاء ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الدليل الإرشادي للسلامة والصحة المهنية للتعايش مع فيروس كورونا وملصقات توعوية للحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد في مكان العمل وتطوير مطوية موجهة لأصحاب العمل تستهدف إلقاء الضوء على الممارسات السليمة لاستخدام الأطفال، بالإضافة إلى إنتاج أفلام توعوية عن خطر عمل الأطفال وأهمية التعليم وحماية الأطفال من عمل الأطفال في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتم إطلاق حملات توعوية مشتركة حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد وأثرة على عمل الأطفال مع الجهات الشريكة.

وجاء ذلك خلال اليوم الآخير من المشاورة الإعلامية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر، حيث افتتح إيريك أوشلان مكتب مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أمس الأربعاء المشاورة بمحافظة الفيوم، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز مهارات الإعلاميين حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية؛ مما سيسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر ولاسيما في إطار مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.​

مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال سلاسل توريد القطن بمصر منظمة العمل الدولية الخطه الوطنية حقوق الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 3 أسابيع وهناك انخفاض فى الوفيات

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

محمود سعد يعلن وقف برنامجه «باب الخلق» على «النهار»

«حماية المستهلك» يبدأ استدعاء سيارات «كيا سبورتاج» من موديلات 2016 حتى 2021

«تعاون وإشادة وزيارة مرتقبة».. تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة والسفير الألماني

أقوال الشهود في اتهام عاطل وزوجته بتأجير نجليهما لآخرين لاستغلالهما في التسول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«طيران العال» الإسرائيلية تُطالب بمزيد من المساعدات من الدولة

عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي» في القدس