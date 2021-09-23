«العمل الدولية» تكشف جهودها للتصدي لظاهرة استخدام الطفل

قالت مروة صلاح عبده، المنسقة الوطنية لمشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بمصر التابع لمنظمة العمل الدولية، إن المشروع قد ساهم في القضية الثالثة بالخطة الوطنية الخاصة بتعزيز رصد وحماية ومنع عمل الأطفال من خلال تعزيز القدرات الفنية للجهات، عن طريق تحديد الاحتياجات الفنية للإدارات المعنية بعمل الأطفال للجهات ذات الصلة.

وأضافت عبده، خلال حديثها بالمشاورة الإعلامية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر، أن ذلك بالإضافة إلى تعزيز قدرات وتمكين أكثر من 1500 متدرب من الإدارات ذات الصلة للشركاء الاجتماعيين حول المبادئ الأساسية والمفاهيم القانونية لعمل الأطفال، ومبادئ السلامة والصحة المهنية وكتابة التقارير والرد على الاتفاقيات الأساسية في العمل، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المهمشة ونشر الوعي حول حقوق الأطفال وقضية عمل الأطفال من خلال تعزيز أدوار على القائمين مراكز الطفل العامل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال دعم الأطفال من خلال الرسم، والمسرح، ومسرح العرائس، والألعاب.

واستكملت المنسقة الوطنية لمشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر، أنه في إطار القضية السادسة والخاصة بتعزيز التوعية والتعبئة الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال تم التعاون مع الشركاء الاجتماعيين لإنتاج مواد توعية وتوزيعها على الشركاء ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الدليل الإرشادي للسلامة والصحة المهنية للتعايش مع فيروس كورونا وملصقات توعوية للحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد في مكان العمل وتطوير مطوية موجهة لأصحاب العمل تستهدف إلقاء الضوء على الممارسات السليمة لاستخدام الأطفال، بالإضافة إلى إنتاج أفلام توعوية عن خطر عمل الأطفال وأهمية التعليم وحماية الأطفال من عمل الأطفال في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتم إطلاق حملات توعوية مشتركة حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد وأثرة على عمل الأطفال مع الجهات الشريكة.

وجاء ذلك خلال اليوم الآخير من المشاورة الإعلامية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر، حيث افتتح إيريك أوشلان مكتب مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أمس الأربعاء المشاورة بمحافظة الفيوم، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز مهارات الإعلاميين حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية؛ مما سيسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر ولاسيما في إطار مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.​