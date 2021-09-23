الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح باب التقديم للعمل بمدارس بورسعيد بنظام الحصة لسد العجز الأحد القادم ‏

فتح باب التقديم للعمل بمدارس بورسعيد بنظام الحصة لسد العجز الأحد المقبل

نبوي باهي
نبوي باهي

كشف الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ‏فتح باب التقدم للعمل في مدارس المحافظة بنظام الحصة مقابل 20 جنيها لكل ‏حصة، لسد العجز في صفوف المعلمين اعتبارا من الأحد القادم الموافق 26 ‏سبتمبر الجاري.‏

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم، بحضور مديري العموم ومديري ‏المراحل التعليمية والإدارات النوعية واستهدف الموجهين العموم بقاعة ‏المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

ووجه وكيل الوزارة بتلقي طلبات الراغبين في العمل بنظام الحصة بمدارس ‏بورسعيد، اعتبارا من يوم الأحد القادم ولمدة 15 يوما على أن يكون التقديم ‏في إدارة التوجيه الفني بديوان المديرية.‏

وعقب  نبوي على استفسارات الحضور بشأن كيفية تفعيل ‏الكتاب الدوري والضوابط الفنية المنظمة، موجها الشكر لهم ولتفاعلهم ‏لإنجاح المنظومة التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ‏متمنيا لهم التوفيق والسداد.‏

فتح باب التقديم مدارس نظام

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وائل لطفي

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