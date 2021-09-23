فتح باب التقديم للعمل بمدارس بورسعيد بنظام الحصة لسد العجز الأحد القادم
فتح باب التقديم للعمل بمدارس بورسعيد بنظام الحصة لسد العجز الأحد المقبل
كشف الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، فتح باب التقدم للعمل في مدارس المحافظة بنظام الحصة مقابل 20 جنيها لكل حصة، لسد العجز في صفوف المعلمين اعتبارا من الأحد القادم الموافق 26 سبتمبر الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم، بحضور مديري العموم ومديري المراحل التعليمية والإدارات النوعية واستهدف الموجهين العموم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
ووجه وكيل الوزارة بتلقي طلبات الراغبين في العمل بنظام الحصة بمدارس بورسعيد، اعتبارا من يوم الأحد القادم ولمدة 15 يوما على أن يكون التقديم في إدارة التوجيه الفني بديوان المديرية.
وعقب نبوي على استفسارات الحضور بشأن كيفية تفعيل الكتاب الدوري والضوابط الفنية المنظمة، موجها الشكر لهم ولتفاعلهم لإنجاح المنظومة التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد متمنيا لهم التوفيق والسداد.