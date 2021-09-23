تكتل «الجمهورية القوية» اللبناني: المشير طنطاوي أمّن الانتقال السلمي للسلطة

قدم وفد من تكتل "الجمهورية القوية" اللبناني، موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع واجب العزاء لمصر قيادة وشعبا ولسفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وذلك بمقر السفارة المصرية في بيروت.

ترأس الوفد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، وضم النائب وهبي قاطيشا، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، الوزير السابق ملحم رياشي، ومديرة المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" أنطوانيت جعجع.

وأشار بو عاصي باسم الوفد إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي شغل منصب وزير الدفاع لمدة ٢١ سنة، وشارك في معظم الحروب التي خاضتها مصر وأمّن الانتقال السلمي للسلطة بظرف صعب جدا.

كما أعلن أن الزيارة كانت مناسبة للتطرق مع “علوي” الى موضوع استجرار الغاز والكهرباء من مصر إلى لبنان، موضحا أنه تمت الإضاءة على نقاط مهمة تسمح بفهم شامل للموضوع الذي يُحوره بعض الإعلام أحيانا عن طبيعته الفعلية.

كذلك، تناول المجتمعون موضوع تصدير المنتجات الزراعية إلى مصر، خصوصا التفاح والعنب، مشددين على أن لبنان بحاجة الى تصدير إنتاجه بعدما وللأسف عزلته سياسته عن كثير من الدول المستوردة لمنتجاته الزراعية وعلى رأسها دول الخليج العربي.

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هذا وأشاروا إلى أن مشكلة الكهرباء أضيفت هذا العام الى المشاكل التي تواجه المزارعين لأن التفاح الذي لن يباع سيتلف إذ ما من إمكانية لوضعه في برادات.

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كما كشف بو عاصي أن السفير علوي وعد خيرا بأن مصر ستفتح أبوابها لاستيراد التفاح اللبناني من دون أي قيود لا للكمية ولا للنوعية ولا للوقت، مضيفا: "بالتالي باتت مهمتنا أن نساعد المزارع للتواصل مع التجار المصريين بغية تصريف الإنتاج والعيش بكرامة".

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