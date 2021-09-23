متحدث طالبان: استئناف العملية التعليمية بالنسبة للفتيات قريبًا

قال وكيل وزارة الإعلام في أفغانستان والمتحدث الرسمي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، إن العملية التعليمية للفتيات سوف تُستأنف قريبا.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن حركة طالبان طالبت الأمم المتحدة بإيجاد أرضية مشتركة للتبادل الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة أن الاعتراف بنظامنا الجديد هو حق لنا وللشعب الأفغاني.

تهدئة للمجتمع الدولي

وكانت طالبان أعلنت في أواخر أغسطس الماضي، أن السماح للنساء بالدراسة في الجامعات والمدارس سيكون بـ"شروط خاصة جدا".

وقال مسؤول في طالبان يتولى تسيير ملف التعليم إنه سيسمح للنساء الأفغانيات بالدراسة في الجامعة، لكن ليس في نفس الغرفة مع الرجال.

وقال إنه لن يُسمح للمدرسين الذكور، بتعليم الطالبات، بموجب قواعد جديدة.

وقال مجاهد، إن حركة طالبان التي صارت تسيطر على كامل أفغانستان، طلبت من الأمم المتحدة إيجاد أرضية مشتركة للتبادل الدبلوماسي "الاعتراف بنظامنا حق لنا وللشعب الأفغاني".

ودعا مجاهد، المجتمع الدولي إلى عدم القلق بشأن تعليم الفتيات، مضيفا أن العملية التعليمية للإناث سيجري استئنافها عما قريب.

وأردف المتحدث باسم طالبان، أن هناك عملا جادا يجري في الوقت الراهن من أجل وضع أسس تضمن مشاركة المرأة.

وأضاف ذبيح الله مجاهد، أن الإدارة السابقة مهدت طريق تنشيط داعش بكابول وجلال آباد ولا يزال لها تأثير كبير، مؤكداً إلى أن حركة طالبان جادة في القضاء على التنظيمات الإرهابية، مضيفاً أن هجمات داعش تحت السيطرة وسنضع حدا لها.