تفاصيل التحاق الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيا للعام الجامعي 2021 - 2022

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن باب التسجيل إلكترونيًّا للطلاب للوافدين متاح الآن عبر الرابط المرفق.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع أن تسجيل الرغبات متاح للكليات العملية حتى يوم 15 /10 /2021، أما بالنسبة لكليات الشرعية والعربية فمستمر حتى 1 /11 /2021.

وأشار الشربيني الى أن الجامعة تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية وثانوية معهد البعوث الإسلامية والثانوية المعادلة للثانوية الأزهرية وثانوية البعوث، إضافة إلى الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية؛ طبقًا للضوابط والشروط، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات يجب على الطلاب الوافدين اتباعها وهي كما يأتي:

• يقوم الطلاب بتسجيل بياناتهم من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط الآتي:azu.edu.eg/azharsr والدخول على طلب التحاق الطلاب الوافدين، ثم الضغط على استمارة البيانات.

• بعد ملئ البيانات سيظهر للطالب البيانات الخاصة بعملية الدفع، والتي تتضمن كود الطالب الخاص بعملية الدفع، سيقوم الطالب بالاحتفاظ بهذا الكود.

• يتوجه الطالب بعد حصوله على كود الدفع إلى أي منفذ من منافذ شركة فوري، ويقوم بإدخال كود الدفع الخاص بالطلاب الوافدين وهو 62980 ومن ثم إدخال كود الطالب والقيام بدفع رسوم التنسيق.

• رسوم التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات العلمية 698.50 جنيهًامصريًّا، إضافة إلى رسوم الخدمة، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأدبية 695.5 جنيهًا مصريًّا، إضافة إلى رسوم الخدمة.

• في حالة ضياع كود الدفع الخاص بالطلاب فقد قامت الجامعة بتوفير رابط للطلاب الوافدين للاستعلام مرة أخرى عن الكود هو: (http://www.azu.edu.eg/foreignerscrd/search)

• بعد إتمام عملية الدفع بنجاح يقوم الطالب بتسجيل الكليات التي يرغب بالالتحاق بها من خلال الضغط على تسجيل الرغبات وإدخال رقم جواز السفر على الرابط الآتي:

(https://www.azu.edu.eg/ForeignersCrd/Student/)

• بعد اختيار الكليات التي يرغب بالالتحاق بها يقوم الطالب بطباعة هذه الرغبات والتوقيع عليها.

• يتوجه الطالب إلى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين ومعه جميع المستندات ومقره: القاهرة -العباسية – مدينة البعوث الإسلامية- أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث.

-الطلاب الوافدون المستنفذون لسنوات الرسوب والراغبين في إعادة القيد بالكليات الأخرى:

• يتم التقدم إلكترونيًّا من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه والدخول على طلب التحاق الطلاب الوافدين.

• يقوم الطالب بالحصول على كود الدفع، ويتوجه الطالب إلى أي منفذ من منافذ شركة فوري ويقوم بإدخال كود الدفع الخاص بالطلاب الوافدين وهو 62980 ومن ثم إدخال كود الطالب والقيام بدفع رسوم التنسيق.

• رسوم التنسيق للطلاب المستنفذين والراغبين في إعادة القيد 545.5 جنيهًا مصريًّا، إضافة إلى رسوم الخدمة.

هذا وسوف يتعرف الطالب على نتيجة التنسيق ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الوافدين مرة أخرى، ومعرفة الكلية المرشح لها من عدمه وطباعة بطاقة الترشيح.

ويشترط للتقدم للجامعة حداثة مؤهل الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة، ويجوز التجاوز عن ذلك في حدود عامين سابقين في الالتحاق بسائر كليات الجامعة، وتزاد هذه المدة إلى ثلاثة أعوام للطلاب من البلاد غير الناطقة باللغة العربية الراغبين في الالتحاق بالكليات الدينية.

وللحصول على معلومات عن كليات الجامعة والبرامج المتاحة للطلاب الوافدين وتحميل دليل الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2021-2022م وشروط الالتحاق وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للالتحاق بجامعة الأزهر يرجي زيارة موقع جامعة الأزهر من خلال الرابط التالي:

http://www.azhar.edu.eg/Intertnational-Students